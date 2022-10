“65 em Festa” junta mil idosos em convívio no Espaço Inovação

Decorreu na quarta-feira, 5 de outubro, a iniciativa “65 em Festa”, um dia dedicado à população sénior de Oliveira do Bairro, que aproveitou o feriado para momentos de convívio e diversão entre velhos e novos amigos.

A edição deste ano do “65 em Festa” foi um “enorme sucesso”, considerou Lília Ana Águas, Vereadora da Idade Maior do Município de Oliveira do Bairro, entidade promotora do evento. “Conseguimos preencher os mil lugares que tínhamos disponíveis para a realização do evento, o que revela que esta iniciativa foi muito bem acolhida pela nossa população”, acrescentou a vereadora.

O programa do “65 em Festa” incluiu várias atividades pensadas para os seniores, desde palestras sobre temas relevantes nesta fase da vida e que foram conduzidas por especialistas nas áreas (“Idosos em Segurança: prevenção de burlas”, “Primeiros Socorros Geriátricos: como atuar em caso de emergência?” e “Terapia do Riso”), rastreios de saúde, almoço, convívio e, ainda, vários momentos de música e diversão protagonizados por artistas locais. De referir que a participação na iniciativa foi totalmente gratuita.

Quanto à escolha do espaço para a realização do evento, Lília Ana Águas revela ter sido “a mais acertada”, na medida em que “a proximidade do local e os fáceis acessos do Espaço Inovação permitiram que pessoas de cadeira de rodas e de mobilidade condicionada desfrutassem igualmente do convívio, o que não aconteceu em anos anteriores, em que a iniciativa decorria fora do concelho”.

Em relação ao feedback recebido, Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, assume estar “muito satisfeito”, referindo que “as pessoas foram partilhando connosco a sua satisfação e alegria por lhes termos proporcionado este dia, incluindo os próprios familiares dos idosos, que nos deixaram várias mensagens e comentários positivos nas nossas redes sociais”.

A iniciativa “65 em Festa” foi promovida no âmbito do Dia Internacional do Idoso e do Dia Mundial da Terceira Idade, assinalados anualmente a 1 e 28 de outubro, respetivamente, e teve como objetivo proporcionar um dia especial aos munícipes do concelho de Oliveira do Bairro com mais de 65 anos, como forma de reconhecimento e agradecimento pelo contributo dado em prol do crescimento e desenvolvimento do Município.