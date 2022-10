África Eco Race: João Rolo dá boleia ao Jornal da Bairrada até Dakar

O Jornal da Bairrada está com o piloto João Rolo na próxima edição do Africa Eco Race.

João Rolo, piloto de Anadia, quer carimbar o 3.º pódio no África Eco Race, prova que volta aos exigentes desertos africanos e que vai ligar Mónaco a Dakar, de 15 a 30 de outubro.

A novidade é que o piloto leva este ano na bagagem, como patrocinador, o nome do Jornal da Bairrada, neste enorme desafio do todo o terreno mundial.

Na pele de embaixador da região, e com o Jornal da Bairrada “tatuado” na sua companheira de viagem, João Rolo volta ao deserto, com 58 anos de idade, somando participações no mundo da competição ao longo dos últimos 40 anos em provas ligadas ao desporto motorizado e BTT.

O primeiro troféu foi conquistado em 1985, com a vitória na classe 50cc da prova de resistência “4 Horas de Coimbra”. O piloto anadiense somou troféus ao longo da sua carreira, onde se destaca a presença em importantes raids e rallyes nacionais e internacionais.

Como curiosidade, João Rolo esteve inscrito em 2008 para o 30.º Lisboa Dakar – Euromilhões, em janeiro daquele ano, mas a prova foi anulada por decisão da organização, por não estarem reunidas as condições de segurança, nomeadamente na Mauritânia, depois de no mês anterior terem ali sido assassinados quatro turistas franceses, num ataque atribuído ao Braço da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.

João Rolo está a uma semana de cumprir mais um sonho, que decidiu abrir também às páginas do JB. Um jornal, toda a região, estará de olhos postos no deserto. Boa Viagem e até ao Lago Rosa, João Rolo.