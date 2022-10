Anadia regressa às vitórias e OBSC vence pela primeira vez

Depois de duas derrotas, o Anadia FC Futebol SAD regressou às vitórias na Liga 3. Um golo de Fausto Lourenço nos descontos para o intervalo valeu os três pontos diante do Canelas. Nos campeonatos distritais, o Oliveira do Bairro festejou pela primeira vez a vitória, em casa, frente ao Alba, por 4-2. No Basquetebol, o Sangalhos averbou a terceira derrota consecutiva.

Na Liga 3, o Anadia regressou a casa e aos triunfos. Fausto Lourenço, que já tinha sido decisivo no jogo contra o Fafe para a Taça de Portugal, voltou a ser determinante. Um golo e o homem do jogo.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro desta vez não desperdiçou o fator casa e derrotou o Alba.

Em grande continua o Fermentelos, que lidera isolado, depois da vitória (2-1) suada no terreno do Pinheirense.

O Águeda não teve problemas em derrotar em casa a LAAC (3-0) e Pampilhosa trouxe precioso ponto da casa da Ovarense, depois do nulo final.

Na 1.ª Divisão Distrital, Juve Force e Vista Alegre não dão hipóteses. No dérbi concelhio, a equipa de Ponte de Vagos levou a melhor sobre o Calvão. Já os homens da louça golearam o Mealhada, única equipa ainda sem pontos. Ambas as equipas repartem a liderança.

Em casa, com um golo ao cair do pano, o Bustos conquistou os primeiros pontos, ao vencer o Válega, por 1-0.

Pior sorte teve o Águas Boas, que não resistiu em Avanca e sofreu a primeira derrota.

Num jogo repartido, Aguinense e Mourisquense dividiram os pontos.

Na 2.ª Divisão, continua o estado de graça de Ribeira/Azenha, VN Monsarros e Santo André, trio que comanda o campeonato. A equipa de Azenha não teve grandes problemas para vencer na casa do Mourisquense B; os vilanovenses ganharam no terreno do Bom Sucesso e a equipa do concelho de Vagos, foi à casa do vizinho Sosense vencer por claros 3-0.

Em casa, o Antes não teve dificuldade para vencer e até goleou o Mamarrosa e, num jogo com 7 golos, o Vaguense, ao cair do pano, ganhou ao Carqueijo.

O Macinhatense, frente aos seus adeptos, não foi além de uma igualdade frente ao Gafanha.

Na Liga Portuguesa de Basquetebol, o Sangalhos voltou a perder em casa, diante da Ovarense, por 63-83. Os vareiros, que são líderes do campeonato, foram demolidores na primeira parte e na segunda geriram, apesar dos bairradinos terem ganho os dois últimos períodos.