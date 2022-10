Ano letivo arranca na Universidade Sénior da Curia

A cerimónia de abertura do ano letivo 2022/23 da Universidade Sénior da Curia (USC) decorreu no dia 6 de outubro, no auditório do Curia Tecnoparque, em Tamengos, com a presença de alunos e docentes.

A sessão foi presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, acompanhada pelo vice-presidente, Jorge Sampaio, e os vereadores Jennifer Pereira e Lino Pintado.

Teresa Cardoso deu as boas-vindas aos alunos e docentes presentes, desejando que a USC seja um espaço de partilha de conhecimentos e experiências, e, sobretudo, de afetos.

A autarca espera que todos se sintam bem neste espaço de amizade e de aprendizagem e que o ano letivo possa decorrer com a maior normalidade possível. Na sua mensagem, realçou ainda as várias áreas de atividades que a USC proporciona aos seus alunos, dando a conhecer algumas das novidades para este ano.