Crescimento económico e produtividade são mote da 2.ª Conferência de Outono, em Anadia

Iniciativa decorre durante a manhã no Cineteatro Anadia.

O ciclo das “Conferências de Outono” está de regresso na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, ao Cineteatro Anadia, com a análise do tema, “Crescimento Económico e Produtividade”.

Os ex-secretários de Estado do Tesouro e das Finanças e da Saúde, respetivamente, Miguel Frasquilho e Óscar Gaspar, e a economista Sandra Maximiano serão os oradores da segunda conferência que será moderada pela diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos.

O evento é promovido pelo Município de Anadia, em parceria com a FNWay Consulting.

Nesta conferência, procurar-se-á perceber que fatores conduzem a maior produtividade e, como tal, a uma maior dinamização da atividade

De referir ainda que o ciclo das “Conferências de Outono” termina, no próximo dia 18 de novembro, com o debate em torno da “Economia circular e descarbonização”. Carlos Borrego, Paula Policarpo e Ana Maria Coura serão os oradores, com a moderação de Luís Mira Amaral.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória.