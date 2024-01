Cineteatro Anadia recebe espetáculo para bebés

O Cineteatro Anadia vai ser palco do World Rock Bebé, um espetáculo inovador e concebido exclusivamente para bebés. O evento vai ter lugar no próximo dia 17 de fevereiro, com duas sessões, às 10h30 e 11h30, respetivamente.

Trata-se de um concerto sensorial, pioneiro em Portugal, sobre o nascimento do Rock, que junta bebés e famílias na maior festa de Rock de sempre com uma banda sonora dos maiores êxitos de rock mundial: Queen, The Beatles, AC/DC, Scorpions, Whitesnake, Bon Jovi, entre outros.

O espetáculo conta a história do filho do senhor Gospely e da senhora Jazzy, Rocky, que nasceu pequenino e cheio de medo. Os embalos do baixo deram-lhe força e, pé ante pé, cresceu cheio de batidas e cordas vibrantes de guitarras felizes. Rocky fez-se grande. Já anda sozinho, corre por todo o lado e ouve-se em qualquer parte do mundo, porque a sua voz se agigantou e tornou metálica, pop, hard rock, punk e soft. Com a duração de 35 minutos, sem intervalo, tem como público-alvo crianças dos 6 meses aos 4 anos de idade.

Os bilhetes, bebé + adulto, têm um custo de 5 euros. Os portadores de cartões Anadia Jovem e Sénior têm um desconto de 50%. Os interessados devem fazer a pré-reserva nos serviços da Divisão de Cultura e Turismo, pessoalmente, no edifício da Câmara Municipal de Anadia, ou via telefone 231 510 730. Cada sessão tem um limite máximo de 30 bebés.