Dois detidos na Mealhada por tráfico com 7.629 doses de droga

A GNR, através do Destacamento Territorial de Anadia, deteve no dia 24 de outubro, um homem de 35 anos e uma mulher de 32 anos, por cultivo e tráfico de estupefacientes, no concelho de Mealhada.

No âmbito de uma investigação que decorria há dois meses, os militares da GNR efetuaram várias diligências policiais, que culminaram com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária. Foi apreendido diverso material, nomeadamente, 7.629 doses de canábis, 68 doses de haxixe, 42 saquetas com sementes de canábis, uma balança de precisão, um triturador industrial, um embalador a vácuo e um telemóvel.

A detida foi constituída arguida e aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

O detido permanece nas instalações do Posto Territorial da Mealhada e será presente esta quarta-feira, dia 26 de outubro, ao Tribunal Judicial de Aveiro para aplicação das medidas de coação.