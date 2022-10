Feiras d’Outono levaram milhares à Praça Marquês de Marialva em Cantanhede

A Praça Marquês de Marialvas foi, no último fim de semana, o epicentro de um conjunto de iniciativas, todas com elevada afluência de pessoas da região.

Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, as Feiras d’Outono voltaram em força, com a realização da Feira de Reduções, Feira do Mel, Feira do Artesanato e Feira das Antiguidades e Velharias. A estas juntou-se o espetáculo de criação artística sociocomunitária “Thalassos”, com duas sessões junto aos Paços do Concelho, ambas com lotação esgotada.

“Já todos tínhamos saudades de ver esta praça central da cidade com tanta vivacidade. Estas iniciativas cumprem uma dupla função: por um lado proporcionar momentos de lazer à população, por outro, ajudar os produtores e comerciantes a escoarem os seus produtos”, explica a presidente da Câmara Municipal.

