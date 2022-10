Músicos de Cantanhede brilham no Film Fest de Setúbal

João Toscano, Vasco Faim e Sylvain Barreto (em formato de “Trio Phi”) atuaram recentemente no Festival Film Fest – Festival de Cinema Musicado ao Vivo), o maior do género a nível nacional.

No Auditório Municipal Cinema Charlot, em Setúbal, perante uma agradável moldura humana, os músicos naturais do concelho de Cantanhede apresentaram bandas sonoras originais da sua autoria para várias curtas-metragens de cinema mudo.

Com esta iniciativa, o Cineclub Bairrada, que esteve representado no evento por Vasco Espinhal Otero, estreou, este ano, a parceria com o Festival Film Fest, sendo que anualmente artistas da nossa região e que já atuaram nos cine-concertos promovidos, no âmbito projeto “4ª Clássicas”, irão participar no festival. Pretende, assim, esta associação cinéfila, que congrega os vários concelhos da região da Bairrada, assumir-se como referência nacional e internacional nesta forma de expressão artística.

João Toscano e Vasco Faim são alunos da variante em Música Eletrónica e Produção Musical e, juntamente com outro aluno, foram escolhidos para assegurar a representação nacional pelo IPCB – Instituto Politécnico de Castelo Branco no Festival Riviera, que decorreu no prestigiado Vellore Institute of Technology (VIT), na Índia, em 2020, no qual interpretaram uma peça musical produzida pelos próprios.

Vasco Faim é um jovem artista emergente, cujo último projeto foi apresentado em julho de 2021 no MATS lab 2021 ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no âmbito do Laboratório de Criação (Mestrado em Artes e Tecnologias do Som).

Sylvian Barreto iniciou o percurso artístico em 1999, como DJ, nos movimentos musicais underground no Centro do país. Representado pela jovem agência Young Productions, rapidamente o seu trabalho se torna reconhecido nos meios em que se movimenta, consolidando os conhecimentos de música eletrónica.

Recorde-se que este prestigiado festival, que vai já na sua quarta edição, tem contado com a participação de grandes nomes da música portuguesa como Dead Combo, Tó Trips, Mão Morta, para além de grandes nomes do jazz luso.