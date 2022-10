Palace Hotel do Bussaco galardoado com prémio internacional

O Palace Hotel do Bussaco acaba de ser galardoado com o prémio “Hotel Castelo de Luxo / Europa do Sul”. Esta nova distinção conquistada constitui mais um motivo de orgulho para o concelho da Mealhada e para toda a Bairrada, destaca Elisabete Saraiva, directora daquela unidade.

Na passagem dos seus 105 anos de existência, o Palace Hotel do Bussaco foi contemplado com este prémio, em cerimónia realizada no passado dia 22 de outubro no Topkapi Palace, na Antália, Turquia, no culminar de um amplo processo de selecção iniciado no passado mês de Julho e de uma votação na qual estiveram envolvidos cerca de 300.000 viajantes e profissionais do sector do turismo.

A administração do hotel refere que esta distinção agora atribuída vem reconhecer o papel que o Palace do Bussaco tem desempenhado enquanto referência histórica da hotelaria portuguesa, e do Sul da Europa, e fundamentalmente “toda a sua consistência secular numa prestação de um serviço hoteleiro diferenciado e de qualidade, com forte realce para a sua equipa de trabalho, sempre inexcedível na sua longa tradição na arte de bem receber”.

“Além dos elementos arquitetónicos e decorativos que tornam o Palace do Bussaco absolutamente único, e que justificam plenamente o seu estatuto de monumento nacional, elementos inerentes à cultura de serviço do hotel tais como a sua conceituada cozinha, de forte cariz regional pela mão do Chefe Miguel Silva e sua brigada, ou como os seus famosos “Vinhos do Buçaco”, considerados um requinte local para deleite dos hóspedes, constituíram-se igualmente como factores distintivos de luxo para a atribuição do prémio em questão”, refere a mesma fonte.

Também foi enaltecido o esforço desenvolvido pelos Hotéis Alexandre de Almeida, sociedade criadora e concessionária do hotel desde os seus primórdios, que, “não obstante a precária situação contratual do arrendamento em vigor, nunca se furtou às necessárias intervenções de conservação do hotel, tendo recentemente promovido a recuperação integral da cobertura e das forras em madeira da galeria manuelina exterior, assim como a limpeza de todos os seus arcos ornamentais em Pedra de Ançã, que não só evitaram o seu colapso como também lhe devolveram a sua beleza original”. Neste particular merece destaque também a recuperação integral do painel de azulejos “A Barca do Inferno” ,da trilogia dos Autos das Barcas de Gil Vicente, e da autoria do Mestre Jorge Ramalho, localizada junto à entrada do hotel, e que há anos se encontrava parcialmente destruído.

Recorde-se ainda que dentro da sua possível evolução permanente com o propósito de proporcionar aos seus hóspedes e visitantes uma experiencia de usufruto de verdadeiro património histórico a ser vivido, o hotel ainda promoveu, durante o seu recente encerramento pontual por força das medidas de mitigação da pandemia, intervenções de conservação dos soalhos trabalhados em madeira do seu Salão Nobre e do seu Restaurante Mesa Real, que lhes devolveram o seu delicado e magnifico aspecto estético original e de recuperação dos soalho original em madeira de quartos localizados no edifício do palácio que assim passaram a propor uma experiencia original do quarto palaciano do inicio do século passado a quem neles fica instalado.

Este prémio é considerado por Elisabete Saraiva, directora do Palace, como “um grande e merecido reconhecimento à equipa do hotel por toda a dedicação conferida por esta aos hóspedes durante os tempos difíceis que todos atravessámos, e como um enorme motivo de orgulho para o concelho da Mealhada e naturalmente para a própria Bairrada, pelo contributo que presta para a continuada afirmação da região enquanto destino que se diferencia pela qualidade do seu turismo e da sua gastronomia e vinhos”.