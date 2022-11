2.ª Conferência de Outono revela país pouco produtivo e com fraco crescimento

Dedicada ao Crescimento Económico e Produtividade, a 2.ª Conferência de Outono promovida pelo município de Anadia em parceria com a FNWay Consulting, que se realizou no passado dia 28 de outubro, no Cineteatro Anadia, deu uma visão pouco animadora do estado do país nesta matéria, embora os oradores tenham deixado algumas noções de como se pode contrariar este mau desempenho.

Miguel Frasquilho, Óscar Gaspar e Sandra Maximiano foram os oradores convidados para falar dos fatores que conduzem a uma maior produtividade e consequentemente a uma maior dinamização da atividade económica.

Após breves palavras de boas-vindas, a edil anadiense, Teresa Cardoso, não deixou de se mostrar preocupada com o crescimento económico do país, neste tempo de “muitas dúvidas e incertezas”, marcado por uma crise a nível global, onde impera a instabilidade dos mercados financeiros, uma enorme crise no preços e no abastecimento das fontes de energia.

Ao auditório, também a moderadora Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, considerou serem preocupantes os números da produtividade que colocam sempre Portugal num patamar inferior, com a agravante de, nas últimas duas décadas, muito pouco ter mudado em relação ao que é a produtividade do país.

Notícia completa na edição impressa ou digital