Caminhada Novembro Azul agendada para sábado em Oliveira do Bairro

O Espaço Inovação, em Vila Verde, Oliveira do Bairro, vai acolher um evento da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), no próximo dia 19 (sábado), ao longo de todo o dia, com diversas atividades.

A iniciativa, dinamizada pelo Grupo de Voluntários de Oliveira do Bairro da LPCC, a decorrer naquele que é o Dia Internacional do Homem, celebra o Novembro Azul, muito particularmente, a questão do cancro da próstata.

Para tal, a organização convida não só os homens, mas toda a população a juntar-se às atividades previstas para aquele dia, a começar por uma caminhada e a terminar com animação e jogos tradicionais, no Espaço Inovação.

O programa prevê a receção às 9h30, seguindo-se uma caminhada nas imediações daquele local, que deverá começar às 10h.

Ao meio da manhã, às 11h30, haverá uma ação de sensibilização e informação sobre o cancro da próstata, a cargo de especialistas da Liga Portuguesa Contra o Cancro, seguindo-se o almoço convívio, a partir das 12h30.

Depois das 14h, o programa terá várias atividades lúdicas (concurso do melhor bigode, jogos tradicionais, etc.), contando também com animação musical a cargo do grupo Cantares dos Moinhos e da TUNISOB, Tuna da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro.

Para almoço e caminhada (com direito a t-shirt) o custo por pessoa é de 15 euros. Só caminhada (T-shirt), sem almoço, o preço é de 5 euros.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem contactar o 919 276 836.