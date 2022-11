Cantanhede recebe o Campeonato Regional de Juniores e Seniores de Piscina Curta

Cerca de uma centena de jovens nadadores de vários clubes do distrito de Coimbra vão estar presente no Campeonato Regional Juniores e Seniores de Piscina Curta, que irá decorrer este fim de semana, dias 19 e 20 de novembro, nas Piscinas Municipais. Cantanhede será assim por estes dias a capital distrital da natação, com a realização da mais importante prova de inverno do calendário competitivo do distrito de Coimbra.

Com a organização da Associação de Natação de Coimbra, a prova conta com o alto patrocínio do Município de Cantanhede e da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense (ASSSCC).

Presentes estarão alguns dos mais renomados clubes da região centro, designadamente a Associação Louzan Natação, a Associação Académica de Coimbra, a Associação Estamos Juntos, a Casa do Povo São Pedro de Alva, o Clube Náutico de Miranda do Corvo, o Náutico Académico, o Clube União 1919, o Condeixa Aqua Clube e Vigor da Mocidade, com natural destaque para a equipa da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, que irá competir em casa e terá assim a oportunidade de mostrar o trabalho realizado nesta fase inicial da época desportiva 2022/2023.

Recorde-se que esta instalação desportiva é única no concelho e um equipamento de referência no distrito e no país, tendo recebido nos últimos anos vários Campeonatos Nacionais de piscina curta.