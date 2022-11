Ceia Quinhentista regressa a Vilarinho do Bairro para ajudar associações locais

Será a 2.ª Ceia Quinhentista e vem, de certa forma, substituir a já tradicional e muito concorrida Feira Histórica e Tradicional de Vilarinho do Bairro, que se realizou até 2019 nesta localidade do concelho de Anadia.

Este ano, a 2 de dezembro, a freguesia volta a engalanar-se para reviver, desta feita, uma ceia que terá como palco o salão de festas da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro.

Assim, o salão da Casa do Povo vai receber, a partir das 19h30, os cerca de 200 a 250 comensais, que vão recriar uma ceia quinhentista com uma ementa preparada a preceito [pão, azeitonas, tábuas de enchidos do fumeiro, peixe frito, carne frita, grão de bico e feijão frade, sopa de legumes do campo, galo na caçoila, doces, fruta, frutos secos] acompanhada por vinhos da região, água e sumos.

O tributo será de 15 “reais” por pessoa.

O evento será animado pelo Grupo Episódio, que trará ao recinto teatro, música, saltimbancos, trovadores, falcoaria e animais exóticos.

