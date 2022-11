Concurso Literário Rosinda de Oliveira avança para 5ª edição e prepara nova fase

Fomentar hábitos de escrita na comunidade e perpetuar o nome, a vida e a obra da Professora Rosinda de Oliveira continuam a estar na base do Concurso Literário promovido pela PROMOB e pelo Instituto de Educação e Cidadania. A 5.ª edição já está em marcha, sendo aceites textos (inéditos) até ao próximo dia 15 de dezembro.

A parceria PROMOB-IEC tem sido “muito positiva e é para continuar”, garantem ao JB Ricardo Regalado e Richard Marques.

Ricardo Regalado (PROMOB) frisa que, apesar de serem associações de âmbitos diferentes, “têm alguns objetivos em comum, sendo um deles a promoção da cultura e da literacia”.

Richard Marques recorda como tudo começou, em 2017, com a criação, pelo IEC – Instituto de Educação e Cidadania da Mamarrosa, de um evento que pretendia evocar a memória e legado de Rosinda de Oliveira, a que se juntou o concurso literário, no ano seguinte. “Passámos a ter todo o evento – conferência, exposição e concurso – com entrega de prémios nessa cerimónia, sempre em fevereiro.”

Melhor divulgação

Para a edição de 2022, mantêm-se os três escalões. Porém, de forma a colmatar algumas falhas das edições anteriores, a divulgação do concurso está a ser feita de forma diferente.

Com o concurso já cimentado, é altura de começar a pensar no futuro da iniciativa. “A partir da 6.ª edição, muita coisa vai mudar”, constata Ricardo Regalado. “O júri será diferente, vamos acrescentar um concurso de desenho e queremos ter prémios mais apelativos, contando nesse sentido, com a sociedade civil e instituições públicas”, realçando o apoio, desde a primeira hora, “da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e da rede de Bibliotecas” do concelho.

Candidaturas até 15 de dezembro

O Concurso Literário Professora Rosinda de Oliveira é aberto a todos, mediante o preenchimento de um formulário de inscrição e a submissão de um texto inédito com um máximo de três páginas, para o e-mail instituto.educacao.cidadania@gmail.com .

Esta 5.ª edição volta a contar com três escalões. O 1.º dirige-se aos que frequentam do 4.º ao 6.º ano de escolaridade; o 2.º escalão, aos que estão a frequentar do 7.º ao 12.º ano de escolaridade; e o 3.º escalão engloba todos os cidadãos que não se enquadrem nos escalões acima indicados.

Este concurso é anual e de âmbito nacional. O tema é livre.

Os trabalhos a submeter a esta 5.ª edição devem ser entregues até 15 de dezembro de 2022. Os resultados serão divulgados em fevereiro de 2023, na cerimónia “Evocar Rosinda de Oliveira”, no IEC. Nesse dia, a conferência terá como orador João Paiva, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que falará sobre “Ciência e(m) tudo o resto: a História, a Filosofia, as Artes e as Humanidades”.

Veja mais sobre o regulamento no site da associação PROMOB.