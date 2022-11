Desenvolvimento sustentável é desígnio da Mealhada no âmbito da Agenda 2030

O Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada (CIA) recebeu, na manhã de ontem, um encontro da Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSlocal) com os municípios da CIM – Região de Coimbra e da Região de Aveiro, que visa promover sinergias com agentes locais para o cumprimento do desígnio da Agenda 2030 e dos seus 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Estes “Laboratórios Dinâmicos ODSlocal”, intitulados “Rumo a 2030 – Agentes locais em ação”, procuram encontrar potenciais sinergias entre a autarquia e os agentes locais empenhados em projetos locais de mudança e promover dinâmicas de partilha com a perspetiva sobre o contributo que constituem para a sustentabilidade local.

Na Mealhada, existem já dois projetos ODSlocal ancorados, o Centro de interpretação Ambiental e a Eco Quinta Villa Maria, da Living Place, enquadrados nos objetivos de Educação de Qualidade, Vida sobre a terra e Combate às mudanças climáticas.

“Somos únicos e entregamos o nosso tempo e o nosso empenho em torno de objetivos muito diversos. Este grupo de agentes da região de Coimbra, que se juntou aqui na Mealhada, confirma-o e é isso que torna tão importante a mobilização da comunidade e dos agentes públicos para os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Com os 17 ODS e os projetos que envolvem temos foco, ganhamos instrumentos e temos tantas pessoas para partilhar esse caminho coletivo que só pode dar bons resultados. Este é o tempo das ações e estamos no caminho certo, porque todos têm espaço nele, principalmente nos resultados positivos”, sublinha Hugo Silva, vereador da Câmara Municipal da Mealhada.