Executivo de Cantanhede aprova, por maioria, Orçamento de 41 milhões

O Executivo Municipal aprovou, por maioria, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2023, documentos previsionais que serão agora sujeitos à votação da Assembleia Municipal, no seu próximo plenário.

Foi na última reunião camarária que o executivo camarário liderado por Helena Teodósio votou favoravelmente um programa orçamental que ascende a 41.075.758 euros.

No texto introdutório, a presidente da Câmara Municipal enfatiza que “os documentos previsionais do Município de Cantanhede para 2023 foram elaborados num contexto de pessimismo relativamente à evolução da economia portuguesa e do cenário macroeconómico que se antevê para o próximo ano”. Daí que, “a elaboração do Orçamento e Grandes Opções do Plano tenha sido um exercício particularmente difícil, não só pela perspetiva do comportamento imprevisível de vários fatores que condicionam a atividade camarária, mas também pela circunstância de o Município ver alargado o seu leque de competências transferidas da Administração Central, como de resto se constata pelo aumento da despesa corrente”.

Relativamente às orientações de fundo que estão na base dos documentos previsionais para 2023, elas visam garantir a prossecução da estratégia de desenvolvimento económico e social preconizada nos últimos anos, “com um ou outro ajustamento determinado pela evolução da conjuntura e das condições que vier a dispor para cumprir com as novas competências e atribuições”.



Notícia completa na edição impressa ou digital