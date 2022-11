Homem detido por furto num quarto de hotel em Arrancada do Vouga

Um homem de 56 anos foi detido no dia 31 de outubro, por furto numa unidade hoteleira, na localidade de Arrancada do Vouga, concelho de Águeda.

Na sequência da denúncia sobre o furto num dos quartos do estabelecimento hoteleiro, os militares da Guarda do Posto Territorial de Arrancada do Vouga rapidamente se deslocaram ao local. Após uma revista pessoal ao suspeito, foram encontrados na sua posse os bens furtados, que foram entregues ao seu legitimo proprietário, nomeadamente uma carteira, 700 dólares em numerário e 115,90 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos remitidos ao Tribunal Judicial de Águeda.

Esta ação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Águeda.