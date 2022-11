Ílhavo acende hoje as luzes de Natal com o compromisso da poupança energética

Foto: Iluminação de Natal 2021

O Município de Ílhavo acende hoje (dia 15) as iluminações natalícias com 250 mil lâmpadas LED de baixo consumo, e em horário reduzido, de modo a aumentar a poupança e a eficiência energética.

As iluminações de Natal estão presentes nas quatro freguesias do Município de Ílhavo – São Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo – até ao dia 8 de janeiro.

Os horários são entre as 18h e as 22h (15 de novembro a 14 de dezembro e de 2 de janeiro a 8 de janeiro), 18h e as 23h (15 de dezembro a 1 de janeiro). Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro, as luzes estão acesas até às 2h da madrugada.

“No âmbito do plano de eficiência energética do Município de Ílhavo, a iluminação natalícia privilegiou a incorporação da tecnologia LED e surge com um horário de iluminação reduzido, de modo a contribuir para a poupança de energia. Damos, assim, início às celebrações natalícias com o compromisso da eficiência energética, da valorização do espaço público e do estímulo ao comércio local”, afirma João Campolargo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.