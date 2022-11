Mealhada assinala Semana da Floresta Autóctone e Dia das Cidades Educadoras

De 21 a 30 de novembro, Câmara da Mealhada assinala as efemérides com diversas iniciativas ambientais.

A Câmara Municipal da Mealhada assinala a Semana da Floresta Autóctone, de 21 a 30 de novembro, com diversas iniciativas ambientais. O programa integra ainda o Dia Internacional das Cidades Educadoras, a 30 de novembro.

A Semana da Floresta Autóctone terá diversas atividades, desde sementeiras e plantações, a ações de sensibilização ambiental ou biocaminhadas, que despertam o participante para a fauna e flora locais. O programa, desenvolvido pelo Centro de Interpretação Ambiental, é dirigido a vários públicos, desde o escolar ao sénior, passando pela polução ativa.

Um dos destaques, é a ação de formação de curta duração sobre plantas invasoras e métodos de controlo, que acontecerá já dia 21 de novembro. Com a investigadora Elizabete Marchante, especialista em plantas invasoras, a sessão é especialmente dirigida a profissionais que trabalham nos espaços verdes de todo o município.

Integrada nesta semana, decorre o Dia Internacional das Cidade Educadoras, que se assinala a 30 de novembro, este ano com o slogan “A Cidade Educadora, cidade da Paz e oportunidades”.

Neste dia, serão hasteadas as bandeiras “Cidade Educadora”, “Município pela Paz” e “ECOXXI” no edifício dos Paços do Concelho.

Programa dia 30

9h30 l Câmara Municipal da Mealhada

Sessão de boas-vindas

Vídeo “Hino das Cidades Educadoras”

Oficina de Música da EB2 da Mealhada e Tuna da Universidade Sénior Cades

Hastear das bandeiras: “Cidade Educadora”, “Município pela Paz” e “ECOXXI”

Plantação de uma árvore autóctone, no Jardim Municipal da Mealhada

Largada de pombas, pelo Grupo Columbófilo da Mealhada