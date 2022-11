Mplastic investiu 3 ME e embala o Grupo MSTN no reforço da sustentabilidade

Investimento de três milhões de euros na Mplastic junta-se aos 5 miçhões previstos para o centro logístico do Grupo.

O Grupo MSTN, criado a partir da conhecida empresa Mistolin, está reforçado com um novo investimento de três milhões de euros na Mplastic, empresa dedicada a 100 por cento a ideias de embalagem, muito em especial para as áreas alimentar e da detergência.

Criada em 2003, para fornecer embalagens às empresas do grupo, a Mplastic foi alvo deste investimento, que contemplou a substituição do seu parque de máquinas para equipamentos elétricos de última geração, permitindo aumentar a sua capacidade produtiva, qualidade de produto e reduzindo consideravelmente o consumo elétrico, assentando a sua atividade no ecodesign e nas matérias-primas biodegradáveis.

A laborar em pleno desde o verão passado, a empresa recebeu a visita da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na passada quinta-feira, dia 24, que destacou a prioridade do Município de Vagos no apoio às empresas “e isso nota-se, basta vir a esta zona industrial”, disse.

“É um grande orgulho enquanto governante poder estar aqui hoje e ter assistido a esta apresentação, que traduz um caminho de sucesso e de muito trabalho”, disse a governante, acrescentando que este grupo “reúne a receita de sucesso”, que passa por “um percurso de investimento contínuo, não só na tecnologia e nas pessoas, mas muito na ciência e conhecimento (…), que permitiu criar novos produtos e traçar este caminho da sustentabilidade”, disse Ana Abrunhosa, reconhecendo a Mistolin e todo o grupo como “exemplo em aproveitar fundos comunitários para crescer”.

