Município de Cantanhede e famílias do Bairro Vicentino assinaram contratos de comodato

Onze das 20 famílias que vão usufruir das habitações do Bairro Vicentino, em Cantanhede, alvo de uma profunda requalificação, assinaram na segunda-feira, 31 de outubro, os respetivos contratos de comodato, numa sessão que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e da vereadora da Ação Social, Célia Simões.

O Município avançou com esta intervenção em habitações sociais no âmbito do Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Cantanhede, num investimento superior a 1,4 milhões de euros.

A presidente do Município salientou a “dimensão social” desta intervenção, congratulando-se com o facto de ser possível “oferecer condições condignas de habitabilidade a 52 moradores”.

“Esta é uma área que consideramos crucial e que tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Desse ponto de vista, não encontro melhor aposta do que esta, estando certa de que vamos contribuir para a melhoria das condições de vida destas 20 famílias”, considerou.

A entrega das chaves às famílias, que transitam das antigas habitações, decorre em duas fases, estando neste momento o processo a ser finalizado com 11 agregados familiares, num total de 21 pessoas.

