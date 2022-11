O. Bairro: Participantes em passeios de bicicleta vão assistir a espetáculos

O Município de Oliveira do Bairro vai promover, no âmbito do projeto de programação cultural em rede “Fora da Caixa”, a atividade “Bike Drive Through”, que consiste em dois passeios de bicicleta, em cujos percursos os participantes poderão assistir a espetáculos de curta duração (10 a 15 minutos), como atuações musicais, dança ou poesia.

A iniciativa vai decorrer nos feriados de 1 e 8 de dezembro. O primeiro passeio, que se realiza já esta quinta-feira, vai seguir o Percurso Dourado da Grande Rota da Ria de Aveiro (GR58), passando pelas freguesias da Palhaça, Oiã e Oliveira do Bairro. A concentração está marcada para as 8h30, junto ao edifício da Junta de Freguesia da Palhaça.

Para a mesma hora, está marcada a concentração no dia 8 de dezembro, junto à Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos. O percurso vai levar os participantes ao Troviscal e Mamarrosa, utilizando a denominada Rota BTM.

As inscrições na iniciativa são gratuitas, podendo ser realizadas através de formulário online, disponível no site e redes sociais do Município de Oliveira do Bairro.

O projeto “Fora da Caixa”, que integra os Municípios de Oliveira do Bairro, Anadia e Tábua, foi aprovado e cofinanciado pelo Programa Operacional Regional Centro 2020 e é financiado a 100% por fundos comunitários, com um investimento global de cerca de 300 mil euros, com vista à promoção e valorização do património histórico, cultural e natural.

Este projeto acolhe um conjunto diversificado de atividades culturais, artísticas, lúdicas, turísticas e económicas, desde as mais tradicionais às mais contemporâneas, com eventos inovadores, centrados em espetáculos musicais, que envolvem as associações locais e outros agentes, criando oportunidades e alavancando o desenvolvimento económico e social dos territórios envolvidos.