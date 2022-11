Oliveira do Bairro impõe primeira derrota ao Fermentelos

Como se diz na gíria, alguma vez tinha de acontecer. Após oito jogos sem perder, o Fermentelos cedeu na casa do vizinho Oliveira do Bairro. Na Liga Betclic de Basquetebol, o Sangalhos voltou a perder, mas esteve muito perto de ser feliz.

O fecho da primeira volta do Campeonato SABSEG foi nefasto para algumas equipas. A principal nota vai para o Oliveira do Bairro, que vinha de duas derrotas, e recebia o invicto e líder Fermentelos. Os Falcões, com uma resistência enorme e muita sorte à mistura, viram os homens da Pateira falharem oportunidades em catadupa na primeira parte, mas conseguiram nesse período marcar um golo, que conseguiram conservar até ao fim e aplicar a primeira derrota aos líderes do campeonato. E apesar da derrota, o Fermentelos continua primeiro, com mais três pontos do Estarreja.

O Pampilhosa, em casa, não teve dificuldades em bater (3-0) a LAAC, e subiu ao terceiro lugar.

Em mais um dérbi, o Valonguense, com um saldo de três derrotas consecutivas, o que levou a direção a despedir o treinador Nuno Marques, a chicotada surtiu efeito, e bateu o Águeda (1-0), que assim se atrasou na classificação.

Outra chicotada que resultou foi no Pinheirense, que ganhou fora ao Alba e entregou de novo a lanterna vermelha à LAAC.

Na 1.ª Divisão, a Juve Force folgou, mas mesmo assim manteve a liderança, pois o Vista Alegre foi surpreendido em casa pelo Avanca.

No dérbi concelhio, o Bustos, com dois golos nos últimos minutos, derrotou o Águas Boas, que desceu para a última posição. Tudo porque o Aguinense, que até esteve a ganhar, perdeu em casa frente ao Macieira de Cambra (3-1), e o Mealhada sacou um ponto nos descontos no terreno do Valecambrense (2-2).

Quem também conseguiu um ponto perto do final do jogo foi o Calvão no reduto do Bustelo, após empate a dois golos.

O Mourisquense perdeu na casa do Válega e sofreu a quarta derrota.

Na 2.ª Divisão, VN Monsarros e Ribeira/Azenha iniciaram esta jornada ambos na liderança, mas que acabou por ser desfeita com uma goleada dos vilanovenses por 4-0.

O Gafanha é agora segundo depois da goleada na casa do Sosense, seguido pelo Bom Sucesso, que derrotou em casa o Macinhatense.

Quem também reparte o terceiro posto é o Antes após vencer (2-0) no terreno do Mourisquense B.

O Santo André continua a dar cartas e foi ao Carqueijo golear (4-1) a equipa da casa, que continua sem pontuar.

O Mamarrosa esteve a ganhar, mas acabou por perder em casa frente ao Vaguense, por 2-1.

No basquetebol, o Sangalhos, na receção ao Vitória SC, esteve muito perto de alcançar a primeira vitória na Liga Betclic (82-89).

Já com os quatro reforços africanos, os bairradinos foram traídos pela grande eficácia nos lances livres, numa equipa que foi “carregada” por faltas.

Mas as melhorias foram substanciais e com um melhor entrosamento dos novos jogadores, os resultados irão por certo aparecer.