Pavilhão dos Desportos de Anadia recebe espetáculo “História da Música”

No palco vão estar Rui Drumond, Mafalda Tavares, Luís Pacheco e a Escola de Dança do Club de Ancas.

O Pavilhão de Desportos de Anadia recebe, no próximo dia 12 de novembro, pelas 21h30, o espetáculo “História da Música”, no âmbito do projeto de programação cultural em rede “Fora da Caixa”, que integra os Municípios de Anadia, Oliveira do Bairro e Tábua. A entrada é gratuita.

O evento é protagonizado por atores e músicos de referência no teatro musical nacional, como Rui Drumond, Mafalda Tavares e Luís Pacheco, contando ainda com a participação especial da Escola de Dança do Club de Ancas.

“História da Música” vai trazer alguns dos êxitos musicais que marcaram o período de 1920 a 2020, acompanhados de pequenas histórias e de muita interação com o público.

O principal objetivo do projeto “Fora da Caixa” é, através de uma programação cultural consolidada e estruturada em rede, valorizar e sublinhar a importância da multiculturalidade e dos valores patrimoniais e identitários associados a estes territórios, contribuindo para aumentar a sua atratividade e dinamização económica.

O projeto é financiado a 100% por fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional Centro 2020, num investimento global de cerca de 300 mil euros.

A entrada é gratuita, devendo os bilhetes de acesso ao espetáculo, até ao máximo de cinco, por pessoa, serem levantados num dos seguintes locais: Biblioteca Municipal de Anadia, Piscinas Municipais de Anadia, Museu do Vinho Bairrada, Posto de Turismo da Curia e Cineteatro Anadia.