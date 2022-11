Rotunda de Aguim segue para concurso público

O Município de Anadia vai lançar o concurso público para a construção da rotunda na EN1/IC2, no lugar do Peneireiro, na UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro. A deliberação foi tomada na última reunião de executivo, realizada no passado dia 27 de outubro.

Este é mais um passo dado na concretização de uma obra que vem sendo reivindicada pela população há vários anos.

Ao executivo, a presidente do Município, Teresa Cardoso, deu conta de que o processo estava finalmente validado e em condições de avançar para o concurso público, pelo que o projeto final para a construção da Rotunda de Aguim foi aprovado por unanimidade.

Contudo, durante a apresentação deste ponto, Teresa Cardoso alertava para o desfasamento entre o que era a estimativa do projeto de execução e a comparticipação prevista no acordo de gestão.

