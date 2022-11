Semana Cultural de Ancas recheada de propostas de grande qualidade

Cinema, debate “Pensar o Concelho Através da Cultura”, audições das Escolas de Música e de Dança, teatro, concertos, workshop, o 118.º aniversário do Club de Ancas e Baile de Gala são as propostas para esta edição.

De 1 a 11 de dezembro, o Club de Ancas volta a estar em festa, desta feita com a realização da 21.ª edição da Semana Cultural que vai trazer a esta pacata aldeia do concelho de Anadia muita música, dança, teatro, literatura, cinema e debates, integrando ainda o programa as comemorações do 118.º aniversário do Club de Ancas.

Onze dias recheados de atividades que pretendem ser uma mostra do trabalho realizado pelo Club, promovendo igualmente o desenvolvimento sócio-cultural da comunidade.

Inovar todos os anos

Sobre os preparativos para mais esta edição, Artur Castro, que há vários anos está ligado a esta associação, destaca que “o princípio da programação da Semana Cultural é precisamente inovar e trazer a cada ano novidades de propostas culturais” o que tem acontecido desde a primeira edição.

“Procuramos a diversidade cultural, projetos que possam contribuir para o interesse dos diversos públicos, sempre com o intuito de proporcionar espetáculos de qualidade, produzidos pelo Club ou com recurso a artistas e projetos que colaboram regularmente com a associação”, acrescenta o colaborador do Club.

