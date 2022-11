UNISOB retoma o fôlego com uma centena de alunos inscritos

Na abertura do ano letivo, o presidente da Câmara voltou a defender que o modelo da UNISOB deveria abranger todo o concelho e não apenas a freguesia de Oliveira do Bairro.

A Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB) deu o arranque formal para o novo ano letivo, na sexta-feira, 28 de outubro, no auditório do Instituto Profissional da Bairrada (IPB).

Volvidos os desafios que a pandemia criou nos últimos anos, que fez cair drasticamente a sua atividade, a UNISOB retomou o fôlego, com uma centena de alunos inscritos, a pensar num maior crescimento nos próximos anos. A Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, enquanto promotora desta oferta de ensino não regular, aponta que esse é o caminho. “A UNISOB é um projeto de presente mas com muito futuro”, disse o presidente da Junta.

Pegando na evolução do número de cidadãos com mais de 65 anos, que atinge os 1.332 na freguesia, quando a população total é de 6.391 pessoas, Simão Vela lembra que nos últimos 10 anos o número de seniores na freguesia cresceu em 246 habitantes. Com a população desta faixa a continuar a registar um crescimento para os anos que aí vêm, o autarca aponta que “são números que espelham a nossa razão de ser”.

Duarte Novo insiste em expandir UNISOB

Já antes destas palavras, o presidente da Câmara, Duarte Novo, falava dos números da população sénior do concelho, cifrada em 5.485 pessoas com mais de 65 anos, quando em 2020 tinha 5.173.

O autarca, à semelhança do que fez no ano passado, defendeu que o modelo da UNISOB deveria abranger todo o concelho. “A Universidade Sénior tem de ser muito mais do que Oliveira do Bairro, tem que ser muito mais do que isso”, disse, até porque “a UNISOB tem 99 alunos de uma franja de 5.485 seniores no concelho”.

“É importante que cresçamos (…) as instituições têm de ser maiores do que fechadas num só local. É preciso abrir horizontes e, se as instalações não chegam, há espaços no nosso concelho para esse desafio”, sugeriu Duarte Novo.

O alerta sobre as instalações chegou da voz do responsável do executivo da Junta de Oliveira do Bairro para a UNISOB, João Porto, que na apresentação da Universidade, referiu que as instalações para o universo escolar atual “resultam, mas se o número crescer, não resultam. Há limitações, mas é isto que temos e é aqui que funcionamos”, disse em relação às instalações, na antiga escola do Cercal.

Notícia completa na edição de 3 de novembro do JB