Animação de Natal em Cantanhede com música, teatro e vídeo mapping

Atividades decorrem, este fim de semana, em diversos espaços do concelho, com especial incidência na tenda de Natal instalada na Praça Marquês de Marialva.

Música, teatro, sessões de vídeo mapping, o Acender da Fogueira e um Sarau preenchem o programa de animação de Natal no próximo fim de semana. As atividades decorrem em diversos espaços do concelho, com especial incidência na tenda de Natal instalada na Praça Marquês de Marialva.

No sábado, 17 de dezembro, o programa inicia, pelas 10h, com o Gaiteiro Rainha Santa, seguindo-se as atuações da Escola de Música da Associação António Fragoso (Tenda de Natal, às 11h) e do Gaiteiro Muito Jeitosinho (15h).

A partir das 15h30, na Tenda de Natal, haverá teatro por alunos da Escola Técnico Profissional de Cantanhede e a performance de Vox Caeli.

Para as 18h está prevista a projeção de video mapping, na fachada da Igreja Matriz de Cantanhede, seguindo-se às 18h30 o Acender da Fogueira e Auto de Natal com a participação de Grupos de Teatro e Grupos de Folclore, na Praça Marquês de Marialva.

Pelas 21h30, haverá Cantares Natalícios (em Ançã), a atuação da Filarmónica de Covões (Tocha) e da Filarmónica Marialva de Cantanhede (Cordinhã).

No domingo, 18 de dezembro, o programa inicia na Tenda de Natal pelas 15h30 com as atuações de Cristiano Cardoso Neves e da União Musical de Santo António.

Pelas 17h, decorre o Concerto de Natal da Filarmónica de Covões (no auditório da Filarmónica de Covões), nova sessão de vídeo mapping na fachada da Igreja Matriz de Cantanhede (18h) e um Sarau de Natal do CantanhedeGym, a partir das 19h, no Pavilhão Marialvas.

Recorde-se que a programação de Natal deste ano estende-se até 6 de janeiro de 2023.

Além da sonorização de rua e iluminação alusiva ao Natal nas ruas mais movimentadas da cidade, a Praça Marquês de Marialva é palco de exposições, concertos, presépios, mercadinho, teatro, música, jogos, ateliês criativos e pinturas faciais.

Este vasto programa de animação promovido pelo Município de Cantanhede decorre no âmbito de uma parceria que envolve a Associação Empresarial de Cantanhede, as Juntas de Freguesia e várias entidades de carácter sociocultural do concelho.