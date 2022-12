Aprovada desagregação da União de Freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro

A Assembleia da União de Freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro aprovou na segunda-feira, por unanimidade, a proposta para a desagregação de freguesias.

Esta sessão extraordinária votou a proposta apresentada pelos cinco eleitos do PS, com aditamentos propostos pelo Executivo, que entretanto já deu parecer sobre a mesma, explicou ao JB Abílio Semedo, presidente da União de Freguesias.

“Os eleitos do PS não abdicaram da proposta que tinham, apesar de termos uma empresa de advogados para tratar do assunto”, historiou o líder do executivo, afirmando que “aquela proposta tinha pontos positivos mas tinha outros passíveis de serem chumbados pela Assembleia da República”.

Perante a situação, a Junta da União acabou por dar parecer mas “baseado na apreciação do gabinete de advogados”. Seguiu-se uma reunião com todos os eleitos, quer do Executivo quer da Assembleia, no passado dia 20, tendo sido decidido avançar com a proposta dos socialistas, mas “introduzindo e retificando outros pontos para que a mesma fosse aprovada”.

Na passada segunda-feira – atesta o autarca – a proposta com os tais aditamentos acabaria por ser aprovada por unanimidade, sendo agora remetida para parecer do Executivo Municipal e posterior ratificação por parte da Assembleia Municipal da Mealhada, seguindo para a Assembleia da República.