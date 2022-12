Cá da Bairrada Espumante Bruto branco 2010 vence Concurso de Vinhos e Espumantes Bairrada 2022

A Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) voltou a organizar o Concurso de Vinhos e Espumantes Bairrada, depois de um ano de interregno, em 2020, e de, em 2021, ter dedicado esta competição aos espumantes. Esta edição de 2022 realizou-se na segunda-feira, dia 5 de dezembro, com revelação e entrega de prémios a acontecer dois dias depois, no Aliança Underground Museum, em Anadia.

O Cá da Bairrada Espumante Bruto branco 2010, das Caves Montanha, foi o grande vencedor da noite, tendo sido o mais bem pontuado entre as cerca de uma centena de amostras postas à prova de uma dúzia de jurados, entre escanções e enólogos.

A edição deste ano traz novidades: para além do grande vencedor, atribuído ao mais bem pontuado entre os melhores do concurso, a CVB distinguiu os melhores vinhos em cinco categorias: espumante, espumante Baga Bairrada, vinho branco, vinho tinto e vinho da sub-região Terras de Sicó.

O grande destaque deste concurso foi para o Cá da Bairrada Espumante Bruto branco 2010 que arrecadou o prémio maior e melhor espumante. A Messias ganhou nos vinhos brancos com o seu Bairrada Clássico de 2017. Já nos tintos, o melhor foi o São Domingos Grande Reserva 2017, das Caves com o nome homólogo.

De regresso aos espumantes, congratulado na categoria de melhor espumante Baga Bairrada foi o Primavera Baga Bairrada Grande Reserva Extra Bruto branco 2017, das Caves Primavera. Este ano, a Comissão Vitivinícola da Bairrada decidiu distinguir o melhor vinho da sub-região Terras de Sicó. Subiu ao pódio, para receber o galardão de melhor nesta categoria, o Baforeira Reserva tinto 2020, de Maria Teresa Proença Simões da Silva Resende. Foi uma forma de privilegiar a acentuada qualidade dos néctares produzidos nesta sub-região com certificação Indicação Geográfica Protegida (IGP) Beira Atlântico.

No que toca a medalhas de ouro, foram atribuídas 27, 15 das quais a espumantes, na sua maioria brancos, mas dois dos quais rosés; quatro a vinhos brancos e oito a vinhos tintos.

Neste ano de 2022, o Concurso de Vinhos e Espumantes Bairrada reuniu 90 amostras, sendo que 46 dizem respeito a vinhos tranquilos e as restantes 44 a espumantes.

Para avaliar estes néctares com o selo de garantia e qualidade DO Bairrada e IG Beira Atlântico, estiveram presentes nove escanções, numa parceria com a Associação Escanções de Portugal, e três enólogos da região. No comando do Concurso, esteve, mais uma vez, o conceituado crítico de vinhos e jornalista Luís Ramos Lopes, também habitante na região e grande conhecedor dos vinhos e espumantes que ali se produzem.

Premiados

Espumante – Cá da Bairrada Espumante Bruto branco 2010

Espumante Baga Bairrada – Primavera Espumante Baga Bairrada Grande Reserva Extra Bruto branco 2017

Vinho Branco – Messias Bairrada Clássico branco 2017

Vinho Tinto – São Domingos Grande Reserva tinto 2017

Vinho da Sub-Região Terras de Sicó – Baforeira Reserva tinto 2020

MEDALHAS DE OURO

Espumantes

Marquês de Marialva Espumante Cuvée Primitivo Bruto Natural branco 2014

Quinta da Laboeira Espumante Reserva Bruto Natural branco 2019 (Baga)

Aliança Espumante Grande Reserva Bruto branco 2017

Grande Aplauso Espumante Bruto Natural branco 2015

Casa do Canto Espumante Grande Reserva Bruto branco 2016

Casa de Sarmento Espumante Bruto branco 2020

Montanha Real Espumante Grande Reserva Bruto branco 2015

Cá da Bairrada Espumante Bruto branco 2010

UNUM Espumante Super Reserva Bruto Natural branco 2011

Luiz Costa Espumante Pinot Noir Chardonnay Bruto Natural branco 2016

Quinta do Poço do Lobo Espumante Baga Pinot Noir Bruto Natural rosé 2017

Borga Espumante Bruto branco 2007

Monte Formigão Espumante Reserva Bruto branco 2019

Quinta da Lagoa Velha Espumante Touriga Nacional Bruto rosé 2019

Quinta dos Abibes Espumante Arinto & Baga Reserva Extra Bruto branco 2020

Vinhos Brancos

António Marinha Legado Grande Reserva branco 2021

Encosta da Criveira Reserva Especial branco 2021

Prior Lucas Habemus.W branco 2020

Messias Bairrada Clássico branco 2017

Vinhos Tintos

António Marinha Grande Reserva tinto 2015

Quinta D´Aguieira tinto 2017

Casa de Sarmento Baga tinto 2018

São Domingos Grande Reserva tinto 2017

Rabarrabos tinto 2020

Diga? tinto 2008

Baforeira Reserva tinto 2020

Trabuca Bairrada Clássico Baga tinto 2017