Câmara da Mealhada vai dar 184.500 euros aos Bombeiros do concelho até 2025

A Câmara Municipal da Mealhada estabeleceu um protocolo de financiamento, no valor de 184.500 euros, para o triénio 2023/25, com cada uma das corporações de bombeiros do concelho, designadamente com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e com a Associação Humanitária dos Bombeiros da Pampilhosa.

“O objetivo deste protocolo é que todos saibam com o que podem contar, garantido assim uma melhor operacionalidade e eficiência no socorro e na proteção de bens”, referiu António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

O protocolo define a atribuição máxima de 61.500 euros, a cada corporação, em cada ano de vigência, com montantes alocados a diversos tipos de despesas. Uma fatia de 20 mil euros será referente à atividade e apoio à Proteção Civil (excecionando-se as despesas respeitantes às Equipas de Intervenção Permanente, que têm um protocolo específico). Igual montante será destinado a despesas de investimento em instalações, com a frota e outros equipamentos afetos à proteção e socorro. Fardamento, material de proteção individual e despesas de manutenção de instalações e da frota terá um valor anual máximo de 15 mil euros. O protocolo estabelece ainda o valor de 5 mil euros para comparticipação de despesas de atividades de prevenção a eventos e simulacros e de 1.500 euros para ações de controlo da vespa velutina.

“É inquestionável o valor do serviço que as corporações de bombeiros prestam à comunidade e julgamos que, com este protocolo, estamos ao lado dos bombeiros, apoiando a sua atividade e dando resposta, na medida das nossas possibilidades, às suas dificuldades”, sublinhou o presidente da Câmara da Mealhada.

O Município da Mealhada conta com duas corporações: Mealhada e Pampilhosa. Na cerimónia de assinatura, esta tarde, esteve presente a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, mas não a da Mealhada, por motivos imprevistos. A direção do Bombeiros da Mealhada assinará o protocolo em data a definir.