Começa hoje a segunda fase da Operação “Natal e Ano Novo 2022”

A GNR estará particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente o excesso de velocidade, as manobras perigosas, ou a utilização indevida do telemóvel.

Começa hoje e decorre até ao dia 2 de janeiro a segunda fase da Operação “Natal e Ano Novo 2022”. A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai, assim, intensificar ações de fiscalização, sensibilização e patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período de Ano Novo.

Entre 29 de dezembro e 2 de janeiro, a Guarda estará particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente o excesso de velocidade, as manobras perigosas, a correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, a utilização indevida do telemóvel, à circulação correta na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares, bem como à incorreta ou à não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças.

Para que os condutores possam usufruir de uma época festiva em segurança, a Guarda aconselha a que:

• Efetuem um planeamento cuidado das viagens, evitando os períodos do dia onde se prevê maior intensidade de tráfego;

• Descansem convenientemente antes de efetuar a viagem e, pelo menos de 2 em 2 horas, ou sempre que sintam necessidade, façam paragens para descansar;

• Adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário;

• Evitem manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes;

• Adotem uma condução atenta, cautelosa e defensiva, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária. O objetivo é que esta entrada no novo ano, seja um período caracterizado pela união das famílias, em segurança.

No período de Natal, entre 19 e 26 de dezembro de 2022, registaram-se nas estradas de Portugal 12 vítimas mortais, mais 1 do que em igual período do ano passado. Veja a notícia completa aqui