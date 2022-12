Balanço de Natal nas estradas com mais uma vítima mortal e menos feridos

Aveiro está na lista dos distritos do país com mais vítimas mortais.

No período de Natal, entre 19 e 26 de dezembro de 2022, registaram-se nas estradas de Portugal 12 vítimas mortais, mais 1 do que em igual período do ano passado.

No mesmo período registaram-se 3.194 acidentes, mais 155 que no período homólogo, donde resultaram 795 feridos, menos 109 que igual período de 2021. Dos 795 feridos, 44 foram graves (mais 5 que o ano anterior) e 751 leves (menos 114 que o ano anterior)

Deste modo, face aos mesmos dias de 2021, os acidentes evidenciaram um aumento de 5,1%, enquanto as vítimas totais registaram diminuição de 11,8%.

As 12 vítimas mortais entre os dias 19 e 26 de dezembro de 2022 foram provenientes de acidentes nos distritos de Porto (3), Aveiro (2), Faro (2), Setúbal (2), Beja, Coimbra, Santarém. Nos restantes distritos do país – Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu – e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira o objetivo de zero mortos nas estradas portuguesas foi atingido.

As vítimas mortais ocorreram na rede rodoviária nacional (7): estradas nacionais (3), itinerários complementares (2) e autoestradas (2) e na rede municipal (5): em arruamentos (4) e estrada municipal (1).

Predominaram as colisões (5, envolvendo 10 veículos ligeiros), tendo havido ainda 4 despistes (1 veículo ligeiro, 1 veículo pesado, 1 ciclomotor e 1 motociclo) bem como 3 atropelamentos (2 em estradas nacionais e 1 num arruamento).

As 12 vítimas mortais, 10 delas do sexo masculino, tinham idades entre 24 e 86 anos.

Cerca 3 milhões de veículos fiscalizados

Neste período foram fiscalizados cerca de 3 milhões de veículos, quer presencialmente, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública) PSP, quer através de controlo por radar, pela GNR, pela PSP e pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Do total dos veículos fiscalizados, foram registadas 25,7 mil infrações, distribuídos conforme quadro abaixo, resultando numa taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de veículos fiscalizados) de 0,87% (0,78% no período homólogo de 2021).

Relativamente à velocidade, foram fiscalizados 2,9 milhões de veículos, dos quais 2,5 milhões pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (88,3% do total), da responsabilidade da ANSR.

Dos veículos fiscalizados por radar de velocidade, 12 mil circulavam com excesso de velocidade, dos quais 4,5 mil foram detetados pelos radares da GNR e da PSP e 7,5 mil pelos da ANSR, resultando numa taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de veículos fiscalizados) de 0,42% (0,33% no período homólogo de 2021).

No que diz respeito à condução sob o efeito do álcool, foram submetidos ao teste de pesquisa de álcool 57,4 mil condutores, tendo 512 apresentado uma taxa de alcoolemia superior à máxima permitida, do que resultou um total de 312 detenções. A taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de testes de pesquisa de álcool realizados) foi de 0,89% (1,37% no período homólogo de 2021).

“O melhor presente é estar presente”

Com a expetativa de contribuir para a descida da sinistralidade no período de Natal e Ano Novo, decorre até 2 de janeiro de 2023 a campanha de segurança rodoviária “O melhor presente é estar presente”, uma iniciativa da ANSR, em parceria com a GNR, PSP e mais de 200 entidades, que apela a todos os portugueses para que nas deslocações no período da passagem de ano, adotem comportamentos seguros na estrada, designadamente, viajar sem pressa, sem álcool, sem telemóvel e parar para descansar.

DE acordo com as autoridades, pretende-se com esta campanha dar mais um passo para o envolvimento dos portugueses no desígnio de tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos. Só assim será possível consolidar a diminuição da sinistralidade rodoviária até ao único número aceitável de vítimas mortais: Zero.

Foto de arquivo