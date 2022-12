Despiste de ligeiro provoca um morto nas Lezírias

Um despiste de um veículo ligeiro de passageiros na zona das Lezírias (EN 334), no concelho de Anadia, provocou um morto, único ocupante do veículo. Trata-se de um homem de 78 anos, que residia na zona do acidente, e seguia no sentido Vilarinho do Bairro-Anadia.

O óbito foi confirmado no local, revelou ao JB, Bruno Almeida, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

O condutor terá sofrido um despiste e embatido no muro da Capela local, acabando por não resistir aos ferimentos.

O alerta foi dado às 8h38. Para o local foram deslocados vários meios de socorro, nomeadamente a viatura de desencarceramento e a SVB (INEM) dos Bombeiros Voluntários de Anadia, a viatura de emergência médica do Hospital dos Covões e elementos da GNR de Anadia, num total de quatro veículos e 11 operacionais.