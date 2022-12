Futsal: Catarina Graça (OBSC) estreia-se pela Seleção Nacional

“Fico contente por ter chegado a este patamar a partir do Oliveira do Bairro, é sinal que existe qualidade nestes clubes”, revelou a capitã da equipa de Sub-19 do Oliveira do Bairro Sport Clube.

Catarina Graça foi chamada à Seleção Nacional feminina Sub-19 de futsal para um estágio de três dias que decorreu em Rio Maior.

A capitã da equipa de Sub-19 do Oliveira do Bairro Sport Clube fez assim a sua estreia absoluta ao serviço da Seleção Nacional, sendo uma das 14 convocadas pelo treinador nacional Ricardo Azevedo.

A jovem jogadora bairradina não escondeu a sua satisfação pela estreia e pela oportunidade de demonstrar a sua capacidade na Seleção Nacional. “Foi uma experiência única, a integração correu bem. Já conhecia algumas colegas, até porque já nos defrontámos nos clubes”, disse em declarações ao fpf.pt.

Catarina Graça, sobre os dias de trabalho, diz-se satisfeita: “Penso que mostrei o que valho e que tenho capacidade para continuar neste grupo. Fico contente por ter chegado a este patamar a partir do Oliveira do Bairro, é sinal de que existe qualidade nestes clubes”, revelou. Apesar de ainda não ter um conhecimento muito profundo da equipa, a jovem jogadora salienta o que mais a impressionou: “É um grupo com muita garra em campo e muito animado fora das quatro linhas. Este é um espaço de exigência máxima, com um ritmo muito elevado em todos os momentos do treino. O meu sonho é ser chamada à Seleção Nacional mais vezes. É claro que ambiciono jogar as grandes competições como um Europeu, por exemplo, mas o meu foco é apenas no presente”, acrescentou.

A fechar, Catarina Graça identifica as suas grandes armas em campo: “Sou fixo e os meus pontos fortes são a velocidade, a distribuição de jogo e a forma como consigo jogar com os dois pés”, concluiu.

Entretanto, seis atletas do OBSC integram a Seleção da AF Aveiro no Torneio Interassociações de futsal feminino Sub-17, que está a decorrer no distrito de Bragança até sexta-feira.

Esta quinta-feira, a AF Aveiro defronta a sua congénere de Viseu e na sexta joga contra a AF Lisboa. Ambos os jogos disputam-se às 11h30 e têm transmissão em direto no Canal 11.