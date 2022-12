Grecas distinguido como clube do ano pela Associação de Atletismo de Aveiro

A Associação de Atletismo de Aveiro (AAA) levou a efeito a sua Gala Anual e, mais uma vez, o Grecas foi distinguido como Clube do Ano, a que juntou o prémio destinado aos clubes com mais de 100 atletas inscritos sendo que, na temporada de 2022, foi mesmo o único.

Foram ainda distinguidos todos os atletas do Grecas que se sagraram campeões de Portugal ou campeões nacionais e, nas distinções individuais, viu Vera Lima ser coroada como Atleta do Ano em seniores femininos, e o jovem Santiago Oliveira a ser distinguido como Atleta do Ano no escalão de Benjamins A.

Não menos importante, de registar as distinções atribuídas ao Município de Vagos e ao seu presidente Silvério Regalado, pela colaboração com a AAA através da disponibilização da pista do Estádio Municipal de Vagos para a organização da maioria das competições da responsabilidade da Associação, a que se juntam alguns campeonatos nacionais.

De referir que, para além dos premiados da época de 2022, foram ainda distinguidos os campeões nacionais das temporadas 2020 e 2021, que não o foram na altura por causa da pandemia de Covid-19.