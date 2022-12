Grestel desenvolveu medalha do centenário do Beira-Mar

O lançamento desta peça comemorativa aconteceu na passada sexta-feira, no jantar de natal do clube.

A marca de grés de mesa Costa Nova, da Grestel, foi desafiada pelo Sport Clube Beira-Mar para desenvolver a medalha comemorativa do centenário deste histórico clube aveirense. O resultado é inovador – a medalha, fugindo do tradicional modelo em metal, apresenta-se em cerâmica (honrando a tradição aveirense no fabrico cerâmico), é filetada a ouro e veste-se de amarelo e negro.

O lançamento desta peça comemorativa aconteceu na passada sexta-feira, dia 9 de dezembro, no jantar de natal do S.C. Beira Mar. A medalha pode agora ser comprada pelos adeptos no Estádio Municipal de

Aveiro em dias de jogo.

A Costa Nova e a Grestel, empresa que detém e fabrica a marca, são patrocinadores oficiais do Clube desde há vários anos.

“Desenvolver uma medalha para comemorar o centenário do Beira-Mar com o nosso grés foi um desafio muito gratificante para nós. Estamos muito satisfeitos com o resultado final”, referiu Miguel Casal, CEO da Grestel.

A propósito desta parceria, Afonso Miranda, presidente do Sport Clube Beira-Mar, afirmou que ao longo deste ano, o clube tem vindo a desenvolver várias iniciativas para assinalar o centenário. “A parceria com a Grestel permitiu chegar à produção desta medalha dos 100 Anos de elevada qualidade e que honra a empresa e o Sport Clube Beira-Mar! A nossa marca dos 100 Anos com o carimbo da Grestel ficará para sempre como símbolo da nossa paixão Auri-Negra”.