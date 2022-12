Município de Anadia apoia associações culturais

O Município de Anadia vai atribuir um apoio financeiro, no valor total de 49.500 euros, às associações culturais que apresentaram candidaturas ao Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural. A deliberação foi aprovada em reunião de executivo municipal, no passado dia 7 de dezembro.

Foram contempladas 13 associações: ADABEM – Núcleo Cultural; Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada; Ass. Cultural de Óis do Bairro; Incantus; “O Coral da Bairrada”; Coral Stella Maris; Ass. Cultural do Pereiro; Casa do Povo de Avelãs de Caminho; Dança Jazz – Poutena; Club de Ancas; Grupo Folclórico de Paredes do Bairro; Grupo Folclórico da Pedralva – Região Bairradina e Orquestra Desigual da Bairrada.