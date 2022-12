Serviço de Água da INOVA premiado com três selos de qualidade

A ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos acaba de reconhecer a INOVA-EM, empresa municipal de Cantanhede, pelo trabalho efetuado no serviço de água ao consumidor, ao atribuir-lhe três selos de qualidade referentes ao abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e qualidade exemplar de água para consumo humano.

A este reconhecimento somam-se outros dois no Serviço de Resíduos: selo de qualidade do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e o Prémio de Excelência do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos.

Para a atribuição de cada selo, tal como definido no regulamento, o júri procedeu à avaliação quantitativa das entidades gestoras reguladas, tendo por base os indicadores e dados provenientes dos vários ciclos de regulação.

Seguiu-se uma avaliação qualitativa, tendo em conta aspetos relacionados com a governança, cumprimento das obrigações legais, conduta perante o regulador e ocorrências significativas com impacto na prestação do serviço.

Para Idalécio Oliveira, presidente do Conselho de Administração da INOVA, estes resultados “só são possíveis graças ao profissionalismo e dedicação das equipas setoriais que diariamente procuram prestar serviços de excelência”.

Este reconhecimento, num universo de 353 entidades gestoras a nível nacional, espelha o trabalho de uma vasta equipa da empresa municipal de Cantanhede, responsável pelo fornecimento de água a um território que se estende por 400Km2, servindo 165 localidades de 14 freguesias.

Os prémios e selos dos Serviços de Águas e Resíduos são uma iniciativa da ERSAR, que conta com um júri representativo do setor e é organizada em parceria com o jornal Água e Ambiente.