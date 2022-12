Sexagenária perde a vida no fatídico cruzamento de Aguim

Uma sexagenária, residente em Aguim, no concelho de Anadia, perdeu a vida na tarde de hoje, no cruzamento do Peneireiro – Aguim.

A grave colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e uma ambulância (INEM) dos Bombeiros Voluntários da Mealhada naquele que já é conhecido como o fatídico cruzamento do Peneireiro – Aguim, causou a morte à única ocupante da viatura ligeira de passageiros.

Segundo apurámos, a ambulância deslocava-se para prestar socorro a uma pessoa do concelho de Anadia. Os dois tripulantes sofreram também ferimentos e foram transportados para os CHUC. O acidente ocorreu por volta das 15h15.

Ao JB, o comandante Bruno Almeida, dos Bombeiros Voluntários de Anadia, avança que para o local foram deslocados vários meios de socorro das corporações da Mealhada (duas ambulâncias); de Oliveira do Bairro (uma ambulância); da Pampilhosa (uma ambulância) e a viatura de desencarceramento da corporação anadiense para sinalização e limpeza da via, assim como duas viaturas de comando dos Bombeiros da Mealhada e de Anadia.

O Destacamento de Anadia da GNR tomou conta da ocorrência.

Recorde-se que a população de Aguim (da UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro) reivindica uma rotunda para este perigoso cruzamento há várias décadas. Uma reivindicação que deu corpo ao ‘Movimento Fazer Acontecer’ que reuniu assinaturas para uma petição por forma a exigir junto da tutela a construção de uma rotunda neste trágico cruzamento.

Embora já esteja confirmada a construção da rotunda, a verdade é que até que tal venha a acontecer, a sinistralidade neste cruzamento continua a ceifar vidas.