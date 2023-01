Aguedense e professora da UA é a nova secretária de Estado da Habitação

Maria Fernanda Rodrigues, professora no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro (UA) e diretora da licenciatura e do mestrado em Engenharia Civil é a nova secretária de Estado da Habitação.

Maria Fernanda da Silva Rodrigues tem 60 anos, é natural de Águeda, e conta com um extenso currículo na área da Engenharia Civil, onde se incluem a construção sustentável e tecnologias da construção, entre outros.

É licenciada em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra e mestre em Engenharia Humana pela Universidade do Minho. Em 2005 concluiu doutoramento em Engenharia Civil na UA, cujo tema da tese foi “Estado de Conservação de Edifícios de Habitação a Custos Controlados”.

É, desde 2001, professora no Departamento de Engenharia Civil da UA e ainda diretora da licenciatura e do mestrado em Engenharia Civil na mesma universidade. Atualmente, é também presidente da Mesa da Assembleia da Região Centro da Ordem dos Engenheiros para o mandato 2022-2025.

Fernanda Rodrigues desenvolveu trabalho no âmbito do Estado de Conservação de Edifícios de Habitação a Custos Controlados. Conta ainda com vários projetos de investigação, tais como o “Projeto de Reabilitação do Centro Histórico de Campinas”, no Brasil, ou a elaboração dos Planos de Manutenção Preventiva dos bairros de habitação social municipal do Porto.

É, desde março de 2021, diretora da Licenciatura e do Mestrado em Engenharia Civil (MEC). É também responsável pelas unidades curriculares na área de Gestão da Construção: Legislação e Direção de Obras, Gestão de Obras e Coordenação de Segurança, Legislação, Gestão de Obras e Planos de Manutenção, Prevenção de Riscos na Construção, do plano curricular do MEC e do Mestrado em Reabilitação do Património.

Dedica-se também à investigação em várias áreas ligadas à construção, nomeadamente “Building Condition Assessment”, manutenção de edifícios e gestão de obras com aplicação da metodologia BIM (Building Information Modeling), ou seja, softwares de bases de dados, em formato digital, de todos os aspetos a considerar na edificação de um projeto e, depois, a gestão de informação ao longo do ciclo de vida de um edifício.

Um dos projetos de investigação pelo qual foi responsável foi sobre a avaliação da segurança sísmica de estruturas industriais pré-fabricadas de betão armado e o “desenvolvimento de soluções inovadoras de reforço sustentáveis”.

Para Claudino Cardoso, professor e diretor do DECivil, “é com muito orgulho, alegria e satisfação a nomeação da professora Fernanda Rodrigues como Secretária de Estado da Habitação”, acrescentando, que este facto “constitui para o Departamento de Engenharia Civil e para a Universidade de Aveiro o reconhecimento do ensino e formação dos seus estudantes, assim como a qualidade dos docentes do DECivil”.

O diretor transmitiu ainda a toda a comunidade o seu “reconhecido agradecimento à Professora pela dedicação e desempenho de qualidade superior nas tarefas que lhe foram atribuídas, nomeadamente no acompanhamento exemplar que, como Diretora do Curso de Mestrado Integrado, do Curso de Licenciatura em Engenharia Civil e Mestrado em Engenharia Civil, prestou aos estudantes destes cursos e aos seus orientandos de doutoramento. O meu bem-haja.”