Aveiro acolhe as Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica

Aveiro vai receber, durante quatro dias, as Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica, um evento internacional de prestígio e de relevo para a região, que conta com mais de 300 participantes, oriundos de Portugal, Espanha, Polónia, EUA, entre outros países. O tema deste ano é “Abraçar Oportunidades, Gerir a Incerteza: Ultrapassar Desafios”.

As jornadas iniciam-se esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, e prolongam-se até sábado, dia 4. A sessão de abertura terá lugar ao final da tarde de quarta-feira (dia 1), no hotel Melia Ria.

O segundo dia (quinta-feira) será totalmente dedicado a apresentações de trabalhos científicos em sessões paralelas no DEGEIT (Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro). No dia 3 (sexta-feira), haverá novamente sessões paralelas de apresentação de trabalhos científicos no DEGEIT. Ainda na manhã de sexta-feira, surgirá um momento inovador nas jornadas, com a incorporação da apresentação por quatro empresas, de temas que preocupam o tecido empresarial e a academia, tais como: os desafios na cadeia de abastecimento, a eficiência energética e a economia circular, o papel da digitalização, entre outros. As empresas participantes nesta sessão são o Grupo Rangel (de logística), a Prio (energia), a Heliflex (indústria), e o PCI (Parque de Ciência e Inovação da UA).

As jornadas prosseguem na tarde de sexta-feira (3 de fevereiro), com a atribuição dos prémios de melhores comunicações por categoria, havendo nessa noite um jantar de gala, no hotel Montebelo Vista Alegre. No sábado de manhã (4 de fevereiro), o programa social das jornadas será realizado no concelho de Anadia, com visita ao Museu das Duas Rodas e ao Museu do Vinho Bairrada.

Debate e intercâmbio de ideias

As Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica realizam-se há mais de três décadas. Têm sido organizadas por diversas Universidades em Espanha e Portugal, com grande sucesso e de elevada contribuição para as academias Portuguesas e Espanholas.

Esta iniciativa tem vindo a consolidar-se ao longo do tempo, tendo surgido com o objetivo de criar um espaço de debate e intercâmbio de ideias e conhecimentos que permita gerar e enriquecer a academia e o progresso científico das Ciências Empresariais, beneficiando as empresas em particular e a economia em geral. Ao longo do tempo, as Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica têm crescido em termos em quantidade e qualidade, onde tem sido visível o crescimento do potencial académico, com debates enriquecedores que fomentam soluções para os problemas enfrentados a cada momento tanto a nível social, ambiental como económico.

Em cada edição das Jornadas, há o foco num desafio socioeconómico a que a academia procura responder. Após um interregno provocado pela pandemia, depois das Jornadas Hispano-Lusas organizadas em Toledo pela Universidade de Castilla-La Mancha, os Comités Científicos de Portugal e Espanha propuseram que as XXXII Jornadas fossem organizadas em Aveiro pela Universidade de Aveiro, de 1 a 4 de Fevereiro de 2023, com o tema “Abraçar Oportunidades, Gerir a Incerteza: Ultrapassar Desafios”, onde se espera que haja uma verdadeira transferência de conhecimentos científicos da universidade para a sociedade, cumprindo assim um dos objetivos da Universidade numa sociedade moderna.