Biblioteca de Oliveira do Bairro abre ano com atividades para crianças e seniores

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro inicia 2023 com uma aposta nos públicos infantil e sénior, através de projetos de promoção do livro e da leitura.

No próximo sábado, 14 de janeiro, às 10h30, a atividade “Sentidos na Leitura” regressa à biblioteca. Dinamizada por Maria Helena Réu, os mais novos são convidados a explorar os livros de uma forma dinâmica, através dos cinco sentidos, apelando-se a “olhos bem abertos, ouvidos atentos, mãos rabinas, paladar apurado e nariz em alerta”. Este atelier regressa em fevereiro, no dia 18 (sábado), igualmente às 10h30.

Para o público “mais experiente”, a Biblioteca Municipal agendou para 18 de janeiro, às 10h30, uma nova sessão do projeto “Leitura Sénior”, que tem como objetivo proporcionar momentos de alegria, convívio e troca de experiências, despertando lembranças e emoções através da leitura. No dia 27 do mesmo mês, e no mesmo horário, o Polo de Leitura de Oiã recebe uma sessão do mesmo projeto.

Os projetos “Ler Tem Muita Pinta” e “CONTAR-te”, dirigidos ao público infantil, estão também de volta em 2023, já com atividades realizadas nos primeiros dias do ano. As próximas sessões vão realizar-se no dia 4 de fevereiro (“Ler Tem Muita Pinta”) e 25 e 26 de janeiro (“CONTAR-te”).

Todas as atividades são de participação gratuita, carecendo de inscrição prévia até ao dia anterior da realização das sessões, através dos contactos bmolb@cm-olb.pt ou 234 732 117.

A agenda das atividades da Rede Concelhia de Leitura de Oliveira do Bairro, que engloba a Biblioteca Municipal e os Polos de Leitura, localizados por todo o Concelho, está disponível no site https://bm.cm-olb.pt/.

Para além destas atividades, a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro tem patente, até ao final deste mês, a exposição bibliográfica “Janeiro – Metas para o ano inteiro”, para assinalar o arranque do ano.