Cantanhede é Autarquia Familiarmente Responsável há 14 anos consecutivos

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, esteve no passado dia 26 de janeiro, em Coimbra, acompanhada da vereadora da Ação Social e Saúde, Célia Simões, para receber a bandeira verde de “Autarquia Familiarmente Responsável”, atribuído pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.

Cantanhede integra o restrito lote dos Municípios que têm vindo a ser reconhecidos a esse nível desde a primeira edição do projeto, sendo aliás o único da região de Coimbra nessa situação.

“Se há área em que continuaremos a investir é nas políticas pró-família”, garante a presidente da autarquia, Helena Teodósio, que se congratula com o facto de a Câmara Municipal ser distinguida há 14 anos consecutivos, “facto revelador do acerto das medidas que temos vindo a concretizar”.

O estatuto de “Autarquia Familiarmente Responsável” resulta de um conjunto de medidas já implementadas no Município, entre as quais o incentivo à natalidade, que este ano reforçou a comparticipação a atribuir às famílias, a introdução do designado IMI Familiar, traduzido numa redução deste imposto para os agregados familiares beneficiários, assim como outros programas de intervenção social orientados para as famílias mais vulneráveis, seja através de apoios pecuniários, seja através de medidas favoráveis à minimização dos encargos a diversos níveis.

Por outro lado, a Câmara Municipal suporta financeiramente a tarifa social praticada pela INOVA-EM às famílias numerosas, transferindo para a empresa municipal o valor que esta deixa de receber por cobrar pela água um preço bastante inferior àquele que consta no tarifário normal.

Além disso, a autarquia desenvolve outros programas de intervenção como o Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios às Famílias em Situação de Extrema Carência Económica do Concelho de Cantanhede, do Cartão Abem (para acesso a medicamentos de forma gratuita) e do Banco de Voluntariado, sem esquecer as ações de intervenção social em parceria com entidades locais e regionais, nomeadamente a CPCJ de Cantanhede, o CLDS Cantanhede 4G, o VirtuALL, o Banco de Leite e o CuidiN.