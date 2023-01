Crianças e jovens plantam árvores na Zona Industrial da Pedrulha

Um grupo de 25 crianças e jovens da Escola de Cadetes e Infantes dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa iniciou a plantação de uma centena de árvores, na Zona Industrial da Pedrulha, no âmbito do compromisso assumido pelo Município com a campanha “Hora do Planeta”.

No âmbito da campanha Hora do Planeta, que se celebrou no dia 26 de março de 2022, cujo lema foi Restauro da Natureza, e do conceito ‘Liga-te ao Planeta’, o Município da Mealhada comprometeu-se a plantar uma centena de árvores na Zona Industrial da Pedrulha. A plantação começou, este fim de semana, com a participação de 25 crianças e jovens da Escola de Cadetes e Infantes dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, sendo terminada, esta semana, pelos Setor de Espaços Verdes da autarquia.

A plantação incluiu 50 liquidambares e 50 ameixoeiras-de-jardim em toda a zona de passeios da Zona Industrial da Pedrulha.

“Temos que saudar e salientar o empenhamento destas gerações mais jovens para com os temas do Ambiente e da Sustentabilidade. Só com a entrega e o compromisso que vemos aqui, nestes jovens, é possível assegurarmos um futuro ambientalmente mais limpo e saudável”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, que desafiou os jovens a acompanharem as suas plantações, no futuro, cuidando o crescimento das mesmas.

A Câmara da Mealhada apoia “Hora do Planeta”, iniciativa da organização global de conservação de natureza WWF, um evento que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso para com o planeta. Atualmente, o planeta enfrenta o duplo problema das alterações climáticas e da perda de biodiversidade, pelo que o maior movimento global pelo ambiente procura mobilizar cidadãos, empresas e governos para fazerem parte da discussão e das soluções necessárias para construir um futuro saudável e sustentável para o planeta e para todos. Em 2022, o tema foi “Água e Alterações Climáticas”, alicerçado no conceito “Liga-te ao Planeta”.