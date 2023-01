Curia recebe 1.º encontro nacional de espumantes

O Município de Anadia, em parceria com a revista Grandes Escolhas, vai promover, nos dias 25 e 26 de março, no Curia Palace Hotel, Anadia, o Millèsime – 1.º Encontro Nacional de Espumantes.

Em nota à comunicação social, a autarquia anadiense avança que “esta iniciativa irá reunir os melhores produtores nacionais de espumantes com denominação de origem, e contará com um vasto programa de atividades e alguns convidados especiais”, acrescentando que “será um evento sofisticado e muito inspirado no universo da época dourada dos primeiros anos do século XX, no cenário místico, clássico e grandioso que caracteriza o Curia Palace Hotel”.

“Cada produtor terá um espaço próprio para mostra e degustação dos seus espumantes. Além do universo dos espumantes, o visitante poderá ainda usufruir da mostra e venda de iguarias, típicas da Região da Bairrada, que harmonizam com espumante, nomeadamente Leitão da Bairrada, Rojões da Bairrada, ostras, sushi, bem como os doces típicos, Bairradinos, Ovos Moles, Amores da Curia e Morgadinhos”, lê-se ainda naquela nota.

A entrada no evento faz-se através da compra de um copo, com valor de 10 euros por dia ou 15 euros para os dois dias de visita.