Empresário aguedense condecorado pelo Presidente da República

Paulo Coelho, CEO do Grupo Pecol, recebeu insígnia de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial.

Paulo Coelho, CEO do Grupo Pecol, de Águeda, foi agraciado com a insígnia de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial (Classe do Mérito Industrial), em cerimónia realizada no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém, na passada quinta-feira, dia 26 de janeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou outras 28 individualidades – entre as quais militares de Abril, alguns a título póstumo -, propostas pelos Conselhos das Ordens Honoríficas Portuguesas.

A Ordem do Mérito Empresarial, recebida pelo empresário aguedense, destina-se a distinguir quem haja prestado, como empresário ou trabalhador, “serviços relevantes no fomento ou na valorização de um setor económico”.

De acordo com a Presidência da República, a Ordem tem a sua origem na Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial, criada pelo Rei D. Carlos I durante a sua visita à cidade de Beja, em 4 de junho de 1893.

Tal como as demais Ordens, foi extinta com a implantação da República, sendo reformulada em 1926. Em 1991, foi criada mais uma classe, a do Mérito Comercial, de modo a autonomizar o reconhecimento de serviços prestados no âmbito do comércio e dos serviços.

Na legislação de 2011, a Ordem recebeu o novo nome de Ordem do Mérito Empresarial, mantendo-se as três classes existentes, mas alargando-se os fins de concessão da Classe do Mérito Comercial ao importante setor turístico.

Foto: Rui Ochoa/Presidência da República