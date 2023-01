Exposição de Orquídeas regressa ao salão dos Bombeiros de Cantanhede

Está de regresso ao salão dos Bombeiros Voluntários, nos próximos dias 18 e 19 de fevereiro, a 4.ª edição da Exposição de Orquídeas do concelho de Cantanhede.

À semelhança das edições anteriores, a iniciativa é de participação livre e gratuita, e surge no âmbito de uma parceria entre o Município de Cantanhede, através do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor e a Associação Portuguesa de Orquidofília (APO).

A 4.ª Exposição de Orquídeas irá trazer a Cantanhede os melhores espécimes de orquídeas apresentados por expositores e por colecionadores privados e as flores poderão ser comercializadas, estimulando assim a venda de orquídeas por parte dos floricultores do concelho, este ano com a particularidade de proporcionar aos visitantes uma mostra nacional de orquídeas em flor.

A grande novidade desta edição será a apresentação de Bromélias, plantas epífitas que na natureza vivem em simbiose com as orquídeas, numa mostra em que os visitantes terão, uma vez mais, a oportunidade de contatar com um variado leque de orquídeas, tillandsias e suculentas.

Os visitantes poderão também aprender mais sobre orquídeas assistindo à palestra “Cultivo do género Paphiopedilum”, por José Costa da APO, que se realiza no dia 18 de fevereiro, às 15h30. À mesma hora, mas no dia seguinte, será a vez de Nuno Raposo, da Tillanvis, apresentar o colóquio “Tillandsia, a evolução de uma Bromélia”.

Recorde-se que na mostra estará uma expositora local que se dedica ao cultivo de suculentas juntando às suas plantas vasos resultantes de técnicas de artesanato bem como arranjos feitos com as mesmas.

A iniciativa contará também com a participação de dois espaços dedicados à venda de produtos regionais.

A mostra pode ser visitada das 11h às 19h, de sábado e das 10h às 18h, de domingo.