Gala Desportiva da Mealhada distinguiu clubes locais e homenageou José Vigário

A 15.ª edição da Gala Desportiva do Município da Mealhada, que se realizou na noite desta segunda-feira, 30 de janeiro, no Cineteatro Messias, distinguiu 16 associações desportivas locais e terminou com um momento especial: a homenagem a José Vigário, fundador e histórico do Hóquei Clube da Mealhada (HCM), com a atribuição do seu nome ao que passará a ser o Pavilhão Municipal da Mealhada Dr. José Vigário.

As 16 associações distinguidas como “Associação Desportiva do Ano”, após dois anos de interregno da Gala devido à pandemia, são reflexo da riqueza desportiva do município no que se refere às modalidades praticadas e elevado número de atletas: da natação ao ténis de mesa, do futebol ao karaté, do futsal ao andebol, do hóquei em patins ao atletismo, do kickboxing ao basquetebol, da patinagem ao ténis.

Centenas de jovens disputam quadros competitivos regulares, nos diversos campeonatos, e outras tantas pessoas vivem a vida associativa desportiva, seja como treinadores, dirigentes ou mesmo apoiantes. “Uma riqueza de que só nos podemos orgulhar, quer pelos êxitos desportivos que vão alcançado, quer pelo impacto que têm na nossa comunidade enquanto entidades fundamentais para a formação cívica das nossas crianças e jovens”, salientou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

A Gala Desportiva passou também em revista a atividade de dois anos do Município na área do desporto: acolheu 64 estágios de seleções nacionais, 32 estágios de equipas, 42 competições nacionais, mais de 30 ações de formação/ treino de treinadores ou árbitros. Dinamizou três seminários e diversas atividades desportivas abertas à comunidade, envolvendo mais de três mil participantes. Recebeu distinções como Município Amigo do Desporto, Oportunidade de Prática de Outdoor, Programa de Atividade Física Sénior e Reconhecimento de Complexos Desportivos do ano 2022.

José Vigário dá nome ao Pavilhão Municipal da Mealhada

Um dos momentos altos da gala, conduzida pelo jornalista João Ricardo Pateiro, foi a homenagem a José Vigário, que recebeu, das mãos do presidente da Câmara da Mealhada, um stick de hóquei personalizado, com a inscrição “Pavilhão Municipal da Mealhada – Dr. José Vigário”. “O Município da Mealhada pretende, com este gesto, dar ênfase ao empenho e à entrega de José Vigário ao desporto, em concreto, ao Hóquei Clube da Mealhada (HCM) e, com este, inspirar outras pessoas a dar do seu tempo à comunidade, seja na área desportiva, seja noutras áreas”, sublinhou António Jorge Franco.

Empresário natural da Mealhada, José Vigário iniciou o seu percurso no desporto no final da década de 60, patinando com alguns amigos e familiares numa eira da Quinta da Pedrinhas, uma propriedade da família Messias. O grupo de amigos avança para a fundação do Hóquei Clube da Mealhada e, com os seus dois escalões originais, obtém sucesso nas competições que integraram até 1974, alcançando diversos títulos de campeões distritais. Por volta de 1986, juntamente com Luís Marques, dinamizador dos corsos carnavalescos, decidem aplicar parte dos lucros obtidos na exploração dos corsos no desenvolvimento de um terreno e de uma infraestrutura desportiva rudimentar. Nasce, assim, o edifício que, mais tarde, viria a ser o Pavilhão Municipal da Mealhada. A grande obra de reestruturação do imóvel termina em 1995. Com condições privilegiadas à época, os atletas do HCM chegaram a obter o título regional em todos os escalões de jovens e a equipa sénior subia à primeira Divisão Nacional.

José Vigário assumiu a presidência do clube em 1989 e só a viria a deixar em 2006. Além do hóquei, desenvolveu outras modalidades, como o voleibol, a ginástica, o karaté e o ballet. Depois de 2006, assumiu a presidência da Assembleia Geral do Clube, até 2021. Atualmente é presidente honorário do clube.

Clubes distinguidos “Associação Desportiva do Ano”

Atlético Clube do Luso/ EFM – Futsal, Kickboxing

Associação Academia P8 Futsal – Futsal

Associação Desportiva e Cultural dos Pescadores da Pampilhosa – Pesca

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Mealhada – Natação

Casa do Povo da Vacariça – Andebol

Centro Recreativo de Antes – Futebol, Hóquei em Patins e Basquetebol

Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso – Ténis de Mesa

Clube Desportivo do Luso – Futebol

Futebol Clube de Barcouço – Futsal

Futebol Clube da Pampilhosa – Futebol

Grupo Desportivo da Mealhada – Futebol

Hóquei Clube da Mealhada – Hóquei em Patins, Patinagem Artística, Karaté

Luso Ténis Clube – Ténis

Núcleo Karaté da Pampilhosa – Karaté

Sport Clube de Carqueijo – Futebol

Associação Trilhos Luso Bussaco – Atletismo